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У президента Польши предполагают, что Зеленскому кто-то из окружения дает плохие советы

У президента Польши предполагают, что Зеленскому кто-то из окружения дает плохие советы

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Выступление Президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН было критически воспринято в Польше и других странах. В окружении украинского лидера есть люди, которые дают ему плохие советы. Об этом заявил в эфире радио ZET руководитель президентского управления международной политики Польши Марцин Пшидач, передает УНН.

Детали

Пшидач заявил, что выступление было очень критически воспринято в Польше и других странах. Он добавил, что в данном случае “может быть, со стороны Киева были какие-то плохие эмоции, возможно, какой-то плохой совет”.

По его словам в окружении президента Зеленского, есть разные люди, которые дают неправильные советы.

Пшидач добавил, что разрыв любого партнерства с странами, которые являются проверенными союзниками и партнерами, не в интересах Украины.

Также отвечая на вопрос, будут ли президенты Польши и Украины разговаривать по телефону после того, как они в конце концов не встретились во время Генеральной Ассамблеи ООН, Пшидач ответил, что дипломатические контакты продолжаются на различных уровнях.

“Телефонный разговор ради разговора не является достаточным поводом для разговора. Понятно, что с нашей стороны есть определенные ожидания в отношении таких переговоров. Во-первых, они должны привести к каким-то конструктивным выводам, а во-вторых, мы не можем вести к более жесткой формулировке, с украинской стороны уже много сказано”, — добавил он.

В частности Пшидач заявил, что Польша, как и ранее, будет поставлять оружие Украине.

“Поддержка оружия это на самом деле не поддержка самой Украины, а поддержка государства, которое борется против имперской россии”, — отметил он.

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