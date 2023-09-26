У президента Польши предполагают, что Зеленскому кто-то из окружения дает плохие советы

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Выступление Президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН было критически воспринято в Польше и других странах. В окружении украинского лидера есть люди, которые дают ему плохие советы. Об этом заявил в эфире радио ZET руководитель президентского управления международной политики Польши Марцин Пшидач, передает УНН.