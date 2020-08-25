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У поїзди повертається охорона – Криклій

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Укрзалізниця розпочинає пілотний проект з охорони пасажирських потягів. Про це у Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.

У поїзди повертається охорона – Криклій

“Відсьогодні Укрзалізниця розпочинає пілотний проєкт з охорони пасажирських потягів у русі силами працівників воєнізованої охорони УЗ”, — повідомив міністр.

З його слів, на першому етапі близько 40 співробітників супроводжуватимуть 10 пасажирських поїздів:
— № 10/9 Маріуполь — Київ
— № 29/30 Київ — Ужгород
— № 38/37 Київ — Запоріжжя
— № 49/50 Київ — Трускавець
— № 63/64 Харків — Київ
— № 79/80 Дніпро — Київ
— № 92/91 Львів — Київ
— № 102/101 Київ — Херсон
— № 106/105 Одеса — Київ
— № 136/135 Київ — Покровськ

Надалі перелік поїздів та кількість працівників будуть збільшені.

Зі слів Криклія, всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходитимуть інструктаж перед кожним рейсом.

“Також Укрзалізниця продовжить оснащувати вагони поїздів камерами відеофіксації. Станом на зараз, ними вже забезпечена третина вагонів. Це всі швидкісні поїзди, новозбудовані вагони та ті, що пройшли капітально-відновлювальний ремонт”, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо що Укрзалізниця розробила комплексну програму підвищення безпеки перевезень у пасажирських поїздах з метою викорінення криміногенних проявів, протиправних дій та порушень під час перевезення пасажирів.

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