В поезда возвращается охрана - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов. Об этом в Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.
"С сегодняшнего дня Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ", - сообщил министр.
По его словам, на первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
- № 10/9 Мариуполь - Киев
- № 29/30 Киев - Ужгород
- № 38/37 Киев - Запорожье
- № 49/50 Киев - Трускавец
- № 63/64 Харьков - Киев
- № 79/80 Днепр - Киев
- № 92/91 Львов - Киев
- № 102/101 Киев - Херсон
- № 106/105 Одесса - Киев
- № 136/135 Киев - Покровск
В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.
По словам Криклия, все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.
"Также Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - отметил он.
Напомним, ранее стало известно, что Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.