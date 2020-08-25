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В поезда возвращается охрана - Криклий

Киев • УНН

 • 11403 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов. Об этом в Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

В поезда возвращается охрана - Криклий

"С сегодняшнего дня Укрзализныця начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ", - сообщил министр.

По его словам, на первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
- № 10/9 Мариуполь - Киев
- № 29/30 Киев - Ужгород
- № 38/37 Киев - Запорожье
- № 49/50 Киев - Трускавец
- № 63/64 Харьков - Киев
- № 79/80 Днепр - Киев
- № 92/91 Львов - Киев
- № 102/101 Киев - Херсон
- № 106/105 Одесса - Киев
- № 136/135 Киев - Покровск

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

По словам Криклия, все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

"Также Укрзализныця продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Укрзализныця разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.

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