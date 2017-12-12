У потязі з Волині поляки знайшли контрабанду цигарок на 1,75 млн грн
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 12 грудня. УНН. Контрабандну партію сигарет виявили польські прикордонники із Грубешова у вантажному поїзді з Волині. Про це повідомляє Прикордонна варта Польщі, передає УНН.
Вартість сигарет, за даними польської сторони, становить понад 230 тисяч злотих (близько 1,75 мільйона гривень за курсом НБУ).
Товарний потяг із залізною рудою, який в’їжджав до Польщі, відсканували рентгенівським пристроєм. Два вагони обшукали ретельно. Під рудою виявили картонні коробки. В них знайшли 17 тисяч пачок сигарет.
Нагадаємо, громадянин США намагався ввезти в Україну контрабандою 59 iPhone.