В поезде с Волыни поляки нашли контрабанду сигарет на 1,75 млн грн
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 12 декабря. УНН. Контрабандную партию сигарет обнаружили польские пограничники с Грубешева в грузовом поезде с Волыни. Об этом сообщает Пограничная стража Польши, передает УНН.
Стоимость сигарет, по данным польской стороны, составляет более 230 тысяч злотых (около 1,75 миллиона гривен по курсу НБУ).
Товарный поезд с железной рудой, который въезжал в Польшу, отсканировали рентгеновским устройством. Два вагона обыскали тщательно. Под рудой обнаружили картонные коробки. В них нашли 17 тысяч пачек сигарет.
Напомним, гражданин США пытался ввезти в Украину контрабандой 59 iPhone.