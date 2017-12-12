В поезде с Волыни поляки нашли контрабанду сигарет на 1,75 млн грн

Стоимость сигарет, по данным польской стороны, составляет более 230 тысяч злотых (около 1,75 миллиона гривен по курсу НБУ).

Товарный поезд с железной рудой, который въезжал в Польшу, отсканировали рентгеновским устройством. Два вагона обыскали тщательно. Под рудой обнаружили картонные коробки. В них нашли 17 тысяч пачек сигарет.

Напомним, гражданин США пытался ввезти в Украину контрабандой 59 iPhone.