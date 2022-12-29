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У Полтавській області працює ППО - голова ОВА

У Полтавській області працює ППО - голова ОВА

Київ • УНН

 • 366998 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про роботу ППО в області, передає УНН.

Цитата

“У Полтавській області чутно звуки вибухів. Працює ППО! Віримо в ЗСУ!”, — йдеться в повідомленні Луніна у Телеграм.

Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.

У Києві працює ППО, як і у Київській області та на Житомирщині.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Українські Національні Новини

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