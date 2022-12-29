У Полтавській області працює ППО - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про роботу ППО в області, передає УНН.
Цитата
“У Полтавській області чутно звуки вибухів. Працює ППО! Віримо в ЗСУ!”, — йдеться в повідомленні Луніна у Телеграм.
Тим часом повітряна тривога розповсюдилася на всю Україну, повідомляється про загрозу масованого ракетного удару.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та на Житомирщині.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.