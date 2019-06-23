У Полтавській області аварійно сів і загорівся літак Ан-2, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Сьогодні близько 10:00 у Полтавській області поблизу с. Млини Лохвицького району під час обробки полів здійснив аварійну посадку і загорівся літак АН-2, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Полтавській області.
"23 червня близько 10:00 поблизу с. Млини Лохвицького району під час обробки полів здійснив аварійну посадку літак АН-2 з подальшим загорянням", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, об 11:00 загоряння літака АН-2 підрозділом ДСНС ліквідовано.
Внаслідок даної події отримали незначні травми 2 члени екіпажу, яких госпіталізовано до лікарні. Загиблих немає.
Нагадаємо, у "Борисполі" аварійно сів пасажирський літак.