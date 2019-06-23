В Полтавской области аварийно сел и загорелся самолет Ан-2, есть раненые

"23 июня около 10:00 вблизи с. Млыны Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет АН-2 с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в 11:00 возгорание самолета АН-2 подразделением ГСЧС ликвидировано.

Вследствие данного события получили незначительные травмы 2 члена экипажа, которые госпитализированы в больницу. Погибших нет.

Напомним, в "Борисполе" аварийно сел пассажирский самолет.