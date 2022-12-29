У Полтаві з психлікарні втекли двоє засуджених за тяжкі злочини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Правоохоронні органи розшукують двох засуджених, які втекли із психіатричної лікарні у Полтаві. Про це повідомляє поліція Полтавської області в Facebook, передає УНН.
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"До поліції Полтавщини надійшла інформація, що вночі 29 грудня, із Полтавської обласної психіатричної лікарні втекли двоє чоловіків, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Наразі втікачів розшукують правоохоронці", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що один із втікачів - Сторчоус Владислав Олександрович, 20.05.1995 року народження, засуджений за статтею 111 Кримінального кодексу України – державна зрада. Чоловік зареєстрований у селі Мошни, Черкаській області. На вигляд - 25 років, зріст - 172 см, худорлявої статури, чорне коротке волосся.
Інший - Тополя Олександр Олексійович, 04.03.2001 року народження, засуджений за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та частиною 4 статті 185 (крадіжка). Чоловік зареєстрований у селі Полонисте, Кіровоградській області. На вигляд 20-22 роки, зріст - 160 см, худорлявий, коротке чорне волосся.
У поліції зазначають, що особи небезпечні та агресивні. На момент зникнення вони знаходилися в спеціалізованому одязі.
Доповнення
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