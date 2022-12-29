У Полтаві з психлікарні втекли двоє засуджених за тяжкі злочини

Цитата

"До поліції Полтавщини надійшла інформація, що вночі 29 грудня, із Полтавської обласної психіатричної лікарні втекли двоє чоловіків, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Наразі втікачів розшукують правоохоронці", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що один із втікачів - Сторчоус Владислав Олександрович, 20.05.1995 року народження, засуджений за статтею 111 Кримінального кодексу України – державна зрада. Чоловік зареєстрований у селі Мошни, Черкаській області. На вигляд - 25 років, зріст - 172 см, худорлявої статури, чорне коротке волосся.

Інший - Тополя Олександр Олексійович, 04.03.2001 року народження, засуджений за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та частиною 4 статті 185 (крадіжка). Чоловік зареєстрований у селі Полонисте, Кіровоградській області. На вигляд 20-22 роки, зріст - 160 см, худорлявий, коротке чорне волосся.

У поліції зазначають, що особи небезпечні та агресивні. На момент зникнення вони знаходилися в спеціалізованому одязі.

Доповнення

Близько 900 ув'язнених втекли з в'язниці в Абуджі, столиці Нігерії, заявили офіційні особи в середу, звинувачуючи в нападі ісламських екстремістських повстанців.