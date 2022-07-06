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Джихадисти напали на в'язницю у столиці Нігерії, 879 в'язнів втекли

Джихадисти напали на в'язницю у столиці Нігерії, 879 в'язнів втекли

Київ • УНН

 • 130850 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Близько 900 ув'язнених втекли з в'язниці в Абуджі, столиці Нігерії, заявили офіційні особи в середу, звинувачуючи в нападі ісламських екстремістських повстанців. Про це УНН інформує з посиланням на агенство АР.

Деталі

За словами представника виправної служби Нігерії, щонайменше 443 із 879 втікачів зникли безвісти, тоді як сотні інших були або спіймані, або здалися в поліцейських дільницях.

Повстанці напали на в'язницю в Абуджі у вівторок увечері, застосувавши "дуже якісну вибухівку", вбивши одного чергового охоронця.

За словами міністра оборони Нігерії, у в'язниці утримувалося близько 1000 ув'язнених, у тому числі 64 підозрюваних у причетності до екстремістського угруповання "Боко Харам".

Втеча з в'язниці в Абуджі сталася приблизно в той же час, коли бойовики здійснили напад на передовий конвой служби безпеки, який готувався до візиту президента Нігерії Мухаммада Бухарі до північно-західного штату Катсіна.

Доповнення

В останні роки нігерійські повстанці-джихадисти та інші озброєні групи здійснили кілька втеч із в'язниць на північному сході країни, але це перший випадок втечі в столиці за останні роки.

У 2021 році понад 2500 ув'язнених було звільнено внаслідок трьох втеч з в'язниці. Щонайменше 4307 ув'язнених втекли з нігерійських в'язниць з 2017 року.

За даними ООН, екстремістський повстанський рух у Нігерії, організований "Боко Харам" та відгалуженням, відомим як Західноафриканська провінція Ісламської держави, звинувачується в насильстві, яке призвело до загибелі понад 35 000 осіб та переміщення понад 2 мільйонів людей, за даними ООН. Голод та відсутність медичних послуг, опосередковано призвели до загибелі понад 300 000 осіб, повідомляє ООН.

Насильство екстремістів є найсерйознішою проблемою безпеки в Нігерії, найбільш густонаселеній країні Африки з населенням 206 мільйонів людей, яка також бореться з насильством на північному заході з боку бунтівних пастухів та сепаратистського руху на півдні країни.

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