Джихадисты напали на тюрьму в столице Нигерии, 879 заключенных скрылись

Детали

По словам представителя исправительной службы Нигерии, по меньшей мере 443 из 879 беглецов пропали без вести, тогда как сотни других были либо пойманы, либо сдались в полицейских участках.

Повстанцы напали на тюрьму в Абудже во вторник вечером, применив "очень качественную взрывчатку", убив одного дежурного охранника.

По словам министра обороны Нигерии, в тюрьме содержалось около 1000 заключенных, в том числе 64 подозреваемых в причастности к экстремистской группировке "Боко Харам".

Бегство из тюрьмы в Абудже произошло примерно в то же время, когда боевики совершили нападение на передовой конвой службы безопасности, который готовился к визиту президента Нигерии Мухаммада Бухари в северо-западный штат Катсин.

Дополнение

В последние годы нигерийские повстанцы-джихадисты и другие вооруженные группы совершили несколько побегов из тюрем на северо-востоке страны, но это первый случай бегства в столице за последние годы.

В 2021 году более 2500 заключенных были освобождены в результате трех побегов из тюрьмы. По меньшей мере, 4307 заключенных сбежали из нигерийских тюрем с 2017 года.

По данным ООН, экстремистское повстанческое движение в Нигерии, организованное "Боко Харам" и ответвлением, известным как Западноафриканская провинция Исламского государства, обвиняется в насилии, которое привело к гибели более 35 000 человек и перемещению более 2 миллионов человек, по данным ООН. Голод и отсутствие медицинских услуг косвенно привели к гибели более 300 000 человек, сообщает ООН.

Насилие экстремистов является серьезнейшей проблемой безопасности в Нигерии, наиболее густонаселенной стране Африки с населением 206 миллионов человек, которая также борется с насилием на северо-западе со стороны мятежных пастухов и сепаратистского движения на юге страны.