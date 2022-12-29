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В Полтаве из психбольницы сбежали двое осужденных за тяжкие преступления

Киев • УНН

 • 428324 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранительные органы разыскивают двух осужденных, которые сбежали из психбольницы в Полтаве. Об этом сообщает полиция Полтавской области в Facebook, передает УНН

Цитата

"В полицию Полтавской области поступила информация, что ночью 29 декабря, из Полтавской областной психиатрической больницы сбежали двое мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сейчас беглецов разыскивают правоохранители", - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что один из беглецов – Сторчоус Владислав Александрович, 20.05.1995 года рождения, осужден по статье 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. Мужчина зарегистрирован в селе Мошны, Черкасской области. На вид - 25 лет, рост - 172 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы.

Другой - Тополь Александр Алексеевич, 04.03.2001 года, осужденный по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) и частью 4 статьи 185 (кража). Мужчина зарегистрирован в селе Полонистое, Кировоградской области. На вид 20-22 года, рост – 160 см, худощавый, короткие черные волосы.

В полиции отмечают, что лица опасны и агрессивны. На момент исчезновения она находились в специализированной одежде.

Дополнение

Около 900 заключенных сбежали из тюрьмы в Абудже, столице Нигерии, заявили официальные лица в среду, обвиняя в нападении исламских экстремистских повстанцев.

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