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У польському ІНП розкритикували документи міноборони РФ щодо визволення Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Інститут національної пам'яті Польщі розкритикував публікації Міністерства оборони РФ про радянські операції, пов'язані з Польщею в 1944-1945 роках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут національної пам'яті Польщі.

У польському ІНП розкритикували документи міноборони РФ щодо визволення Польщі

"Опубліковані документи не надають будь-якої нової, особливо важливої інформації про радянські операції в 1944-1945 роках. У цей період Радянський Союз, ведучи боротьбу з Німеччиною, одночасно проводив послідовну політику, спрямовану на запобігання відновлення незалежної Республіки Польща", йдеться в заяві.

Після проведення насильницької анексії східних територій Республіки Польща до складу СРСР і поневолення решті території Польщі радянський апарат терору (і комуністичні органи) проводив репресивні дії проти сил незалежності і суспільства, прихильного надії відновлення вільної Польщі, заявили в Інституті національної пам'яті Польщі.

Сенат Польщі одностайно прийняв резолюцію в знак протесту проти переписування історії Другої світової війни владою Російської Федерації.

Йдеться, між іншим, про недавні публічні висловлювання президента Володимира Путіна, який звинуватив Польщу в нібито співпраці з Третім Рейхом, а також відповідальності за розв'язання Другої світової війни. Поряд з цим, Сенат висловив занепокоєння з приводу погіршення російсько-польських відносин.

9 січня польський Сейм в спеціальній резолюції засудив провокаційні і помилкові висловлювання представників верховних органів влади Російської Федерації, які намагаються звинуватити Польщу в нібито розв'язанні Другої світової війни.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі виступило з критикою опублікованих Міноборони Росії документів, розсекречених до 75-річчя визволення Варшави від німецьких окупантів Червоною армією.

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