В польском ИНП прокомментировали документы минобороны РФ

"Опубликованные документы не предоставляют какой-либо новой, особо важной информации о советских операциях в 1944-1945 годах. В этот период Советский Союз, ведя борьбу с Германией, одновременно проводил последовательную политику, направленную на предотвращение восстановления независимой Республики Польша", говорится в заявлении.

После проведения насильственной аннексии восточных территорий Республики Польша в состав СССР и порабощения оставшейся территории Польши советский аппарат террора (и подчиняющиеся ему коммунистические органы) проводил репрессивные действия против сил независимости и общества, приверженного надежде восстановления свободной Польши, заявили в Институте национальной памяти Польши.

Сенат Польши единодушно принял резолюцию в знак протеста против переписывания истории Второй мировой войны властями Российской Федерации.

Речь идет, между прочим, о недавних публичных высказываниях президента Владимира Путина, который обвинил Польшу в якобы сотрудничестве с Третьим Рейхом, а также ответственности за развязывание Второй мировой войны. Наряду с этим, Сенат выразил озабоченность по поводу ухудшения российско-польских отношений.

9 января польский Сейм в специальной резолюции осудил провокационные и ложные высказывания представителей верховных органов власти Российской Федерации, пытающихся обвинить Польшу в якобы развязывании Второй мировой войны.

Напомним, Министерство иностранных дел Польши выступило с критикой опубликованных Минобороны России документов, рассекреченных к 75-летию освобождения Варшавы от немецких оккупантов Красной армией.