У Польщі журналіст та історик зібрали 300 тисяч доларів на броньоване медичне авто для України
Київ • УНН
Кошти на медавак для ЗСУ вдалося зібрати менше ніж за півтори доби. Збір ініціювали польський журналіст Славомір Сєраковський та американський історик Тімоті Снайдер.
Менше ніж за півтори доби у Польщі зібрали мільйон 200 тисяч злотих (приблизно 300 тисяч доларів) на броньований медевак (евакуаційну машину - ред.) для України. Зібрати кошти на онлайн платформі закликали польський журналіст і соціолог Славомір Сєраковський та американський історик і письменник Тімоті Снайдер, повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
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Зазначається, що до збору грошей долучилося понад 11 тисяч людей, переважно поляків.
За словами Сєраковського, він не вірив, що вдасться так швидко зібрати потрібну суму. Він називає це добрим знаком для польсько-українських відносин.
Темп цього збору показує, що мовчазна проукраїнська більшість у Польщі відгукнулася. Вона розуміє ситуацію, не хоче поразки України, хоче рятувати життя українців. А ті, хто кричать про те, що поляки скептично налаштовані щодо України – це меншість, але вона іноді гучна
Тепер зібрані кошти перерахують Міністерству охорони здоров’я України, яке і здійснить закупівлю. При цьому збір виявився настільки вдалим, що його продовжили і тепер збирають на наступний медевак.
"Славомір Сєраковський відомий у Польщі і Україні тим, що влітку 2022 року зібрав 25 мільйонів злотих на Байрактар для України. Виробники, дізнавшись про це, просто подарували турецький безпілотник, а зібрані гроші скерували на інші потреби України", - додає видання.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні радянські літаки МіГ-29, якщо союзники відправлять до Польщі сучасні літаки, які відповідають стандартам НАТО. Про це Дуда заявив під час пресконференції за результатами Саміту ЄС щодо України.