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У Польщі журналіст та історик зібрали 300 тисяч доларів на броньоване медичне авто для України

Київ • УНН

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Кошти на медавак для ЗСУ вдалося зібрати менше ніж за півтори доби. Збір ініціювали польський журналіст Славомір Сєраковський та американський історик Тімоті Снайдер.

У Польщі журналіст та історик зібрали 300 тисяч доларів на броньоване медичне авто для України

Менше ніж за півтори доби у Польщі зібрали мільйон 200 тисяч злотих (приблизно 300 тисяч доларів) на броньований медевак (евакуаційну машину - ред.) для України. Зібрати кошти на онлайн платформі закликали польський журналіст і соціолог Славомір Сєраковський та американський історик і письменник Тімоті Снайдер, повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Зазначається, що до збору грошей долучилося понад 11 тисяч людей, переважно поляків. 

За словами Сєраковського, він не вірив, що вдасться так швидко зібрати потрібну суму. Він називає це добрим знаком для польсько-українських відносин.

Темп цього збору показує, що мовчазна проукраїнська більшість у Польщі відгукнулася. Вона розуміє ситуацію, не хоче поразки України, хоче рятувати життя українців. А ті, хто кричать про те, що поляки скептично налаштовані щодо України – це меншість, але вона іноді гучна

- розповів ініціатор збору.

Тепер зібрані кошти перерахують Міністерству охорони здоров’я України, яке і здійснить закупівлю. При цьому збір виявився настільки вдалим, що його продовжили і тепер збирають на наступний медевак.

"Славомір Сєраковський відомий у Польщі і Україні тим, що влітку 2022 року зібрав 25 мільйонів злотих на Байрактар для України. Виробники, дізнавшись про це, просто подарували турецький безпілотник, а зібрані гроші скерували на інші потреби України", - додає видання.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні радянські літаки МіГ-29, якщо союзники відправлять до Польщі сучасні літаки, які відповідають стандартам НАТО. Про це Дуда заявив під час пресконференції за результатами Саміту ЄС щодо України.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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