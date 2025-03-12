У Польщі журналіст та історик зібрали 300 тисяч доларів на броньоване медичне авто для України

Менше ніж за півтори доби у Польщі зібрали мільйон 200 тисяч злотих (приблизно 300 тисяч доларів) на броньований медевак (евакуаційну машину - ред.) для України. Зібрати кошти на онлайн платформі закликали польський журналіст і соціолог Славомір Сєраковський та американський історик і письменник Тімоті Снайдер, повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

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Зазначається, що до збору грошей долучилося понад 11 тисяч людей, переважно поляків.

За словами Сєраковського, він не вірив, що вдасться так швидко зібрати потрібну суму. Він називає це добрим знаком для польсько-українських відносин.

Темп цього збору показує, що мовчазна проукраїнська більшість у Польщі відгукнулася. Вона розуміє ситуацію, не хоче поразки України, хоче рятувати життя українців. А ті, хто кричать про те, що поляки скептично налаштовані щодо України – це меншість, але вона іноді гучна