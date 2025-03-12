В Польше журналист и историк собрали 300 тысяч долларов на бронированное медицинское авто для Украины

Менее чем за полтора суток в Польше собрали миллион 200 тысяч злотых (приблизительно 300 тысяч долларов) на бронированный медэвак (эвакуационную машину - ред.) для Украины. Собрать средства на онлайн платформе призвали польский журналист и социолог Славомир Сераковский и американский историк и писатель Тимоти Снайдер, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Отмечается, что к сбору денег присоединилось более 11 тысяч человек, преимущественно поляков.

По словам Сераковского, он не верил, что удастся так быстро собрать нужную сумму. Он называет это хорошим знаком для польско-украинских отношений.

Темп этого сбора показывает, что молчаливое проукраинское большинство в Польше откликнулось. Оно понимает ситуацию, не хочет поражения Украины, хочет спасать жизни украинцев. А те, кто кричат о том, что поляки скептически настроены по отношению к Украине – это меньшинство, но оно иногда громкое - рассказал инициатор сбора.

Теперь собранные средства перечислят Министерству здравоохранения Украины, которое и осуществит закупку. При этом сбор оказался настолько удачным, что его продолжили и теперь собирают на следующий медэвак.

"Славомир Сераковский известен в Польше и Украине тем, что летом 2022 года собрал 25 миллионов злотых на Байрактар для Украины. Производители, узнав об этом, просто подарили турецкий беспилотник, а собранные деньги направили на другие нужды Украины", - добавляет издание.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине советские самолеты МиГ-29, если союзники отправят в Польшу современные самолеты, соответствующие стандартам НАТО. Об этом Дуда заявил во время пресс-конференции по результатам Саммита ЕС по Украине.