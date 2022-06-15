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У Польщі депортували росіянина за нелегальне перебування у країні

У Польщі депортували росіянина за нелегальне перебування у країні

Київ • УНН

 • 153689 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У Варшаві співробітники прикордонної служби Польщі затримали росіянина, який нелегально проживав у Польщі. За висновками служб, чоловік був змушений покинути країну з міркувань безпеки. Його доставили на прикордонний пункт у Калінінградській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на tvn24.

Деталі

6 червня у Варшаві затримали громадянина росії. Як повідомила речниця головнокомандувача прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська, чоловік перебував у Польщі нелегально і був зобов’язаний повернутися на підставі адміністративного рішення.

Цитата

"Основною підставою для винесення росіянину адміністративного рішення про зобов’язання залишити нашу країну стала стаття про іноземців, – підкреслила речниця Прикордонної служби.

Як пояснила лейтенант, росіянина співробітники прикордонної служби довели до прикордонного переходу з Калінінградською областю де він й покинув країну. Чим займався чоловік у Польщі - невідомо.

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