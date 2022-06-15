У Польщі депортували росіянина за нелегальне перебування у країні

Деталі

6 червня у Варшаві затримали громадянина росії. Як повідомила речниця головнокомандувача прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська, чоловік перебував у Польщі нелегально і був зобов’язаний повернутися на підставі адміністративного рішення.

Цитата

"Основною підставою для винесення росіянину адміністративного рішення про зобов’язання залишити нашу країну стала стаття про іноземців, – підкреслила речниця Прикордонної служби.

Як пояснила лейтенант, росіянина співробітники прикордонної служби довели до прикордонного переходу з Калінінградською областю де він й покинув країну. Чим займався чоловік у Польщі - невідомо.

Нагадаємо

У Києві викрили IT-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупантів на сході України.