У Польщі депортували росіянина за нелегальне перебування у країні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Варшаві співробітники прикордонної служби Польщі затримали росіянина, який нелегально проживав у Польщі. За висновками служб, чоловік був змушений покинути країну з міркувань безпеки. Його доставили на прикордонний пункт у Калінінградській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на tvn24.
Деталі
6 червня у Варшаві затримали громадянина росії. Як повідомила речниця головнокомандувача прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська, чоловік перебував у Польщі нелегально і був зобов’язаний повернутися на підставі адміністративного рішення.
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"Основною підставою для винесення росіянину адміністративного рішення про зобов’язання залишити нашу країну стала стаття про іноземців, – підкреслила речниця Прикордонної служби.
Як пояснила лейтенант, росіянина співробітники прикордонної служби довели до прикордонного переходу з Калінінградською областю де він й покинув країну. Чим займався чоловік у Польщі - невідомо.
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