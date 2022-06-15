В Польше депортировали россиянина за нелегальное пребывание в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Варшаве сотрудники пограничной службы Польши задержали нелегально проживавшего в Польше россиянина. По заключению служб, мужчина был вынужден покинуть страну из соображений безопасности. Его доставили на пограничный пункт в Калининградской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на tvn24.
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6 июня в Варшаве был задержан гражданин россии. Как сообщила пресс-секретарь главнокомандующего пограничной службы лейтенант Анна Михальская, мужчина находился в Польше нелегально и был обязан вернуться на основании административного решения.
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"Главным основанием для вынесения россиянину административного решения об обязательствах покинуть нашу страну стала статья об иностранцах, – подчеркнула спикер Пограничной службы.
Как пояснила лейтенант, россиянина сотрудники пограничной службы довели до пограничного перехода с Калининградской областью, где он и покинул страну. Чем занимался мужчина в Польше – неизвестно.
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