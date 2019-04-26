У Польщі спостерігається велика посуха
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На всій території Польщі спостерігається велика посуха, яка вже на вихідних зміниться грозами та бурями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Спеціалісти стверджують, щоб наявні проблеми від посухи зникли, необхідно щонайменше три тижні безперервного дощу. Синоптики передбачають дощі починаючи з суботи, але за словами гідрологів, прогнозовані дощі будуть занадто слабкими, щоб вирішити проблему посухи. Як заповідає Матеуш Барчик з Інституту метеорології та водного господарства, сьогодні буде ще дуже тепло, але в суботу похолодає й випаде дощ.
“Кінець теплих днів, від суботи очікуються дощі по всій країні. Найбільше буде падати на півдні, навіть до 10 міліметрів”, — інформує Матеуш Барчик.
Наразі, найбільш сухо в Сілезькому, Великопольському, Любуському та Свєнтокшиському воєводствах.
“В цих регіонах, у річках рівень води нижче середнього”, — говорить гідролог Гжегож Валієвський.
Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження.