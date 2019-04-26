В Польше наблюдается большая засуха

Специалисты утверждают, чтобы имеющиеся проблемы от засухи исчезли необходимо минимум три недели непрерывного дождя. Синоптики предсказывают дожди начиная с субботы, но по словам гидрологов, прогнозируемые дожди будут слишком слабыми, чтобы решить проблему засухи. Как завещает Матеуш Барчик из Института метеорологии и водного хозяйства, сегодня будет еще очень тепло, но в субботу похолодает и выпадет снег.

"Конец теплых дней, с субботы ожидаются дожди по всей стране. Больше будет падать на юге, даже до 10 миллиметров", - информирует Матеуш Барчик.

Сейчас наиболее сухо в Силезском, Великопольском, Любушское и Свентокшиском воеводствах.

"В этих регионах, в реках уровень воды ниже среднего", - говорит гидролог Гжегож Валиевський.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение.



