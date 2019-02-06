У Польщі посилюється конкуренція за працівників з України

Торік повітові управління праці по всій Польщі зареєстрували понад 1,58 млн заяв про намір доручити виконання роботи іноземцю з-за східного кордону, з яких понад 90% стосувалися українців. Крім того, управління видали 121,4 тис. дозволів на сезонні роботи, також в основному для працівників з України, випливає з даних Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики.

Загалом торік короткотермінові іноземні працівники отримали 1,7 млн заяв та виданих уперше дозволів на сезонну роботу. Однак це не компенсувало зменшення на 243 тис. числа заяв для трудових іммігрантів з-за східного кордону.

Нагадаємо, у 2018 році кількість іноземців із дійсними посвідками на проживання у Польщі збільшилося на 47 тис. осіб. Це на 12 тис. менше, ніж у 2017 році, і на 7 тис. менше, ніж в 2016 році. Зокрема, майже 180 тис. українців мають посвідки на проживання у Польщі.



