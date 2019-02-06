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В Польше усиливается конкуренция за работников из Украины

Киев  •  УНН

 • 16369 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В 2018 году впервые за много лет зарегистрировано уменьшение статистических данных по трудовой иммиграции из Украины в Польшу. Агентства по трудоустройству утверждают, что поток украинцевне уменьшился, хотя конкуренция за них усиливается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио. 

В прошлом году уездные управления труда по всей Польше зарегистрировали более 1580000 заявлений о намерении поручить выполнение работы иностранцу из-за восточной границы, из которых более 90% касались украинцев. Кроме того, управление выдали 121,4 тыс. разрешений на сезонные работы, также в основном для работников из Украины, следует из данных Министерства семьи, труда и социальной политики.

Всего в прошлом году краткосрочные иностранные работники получили 1700000 заявлений и выданных впервые разрешений на сезонную работу. Однако это не компенсировало уменьшение на 243 тыс. числа заявлений для трудовых иммигрантов из восточной границы.

Напомним, в 2018 году количество иностранцев с действительными видами на жительство в Польше увеличилось на 47 тыс. человек. Это на 12 тыс. меньше, чем в 2017 году, и на 7 тыс. Меньше, чем в 2016 году. В частности, почти 180 тыс. украинцев имеют вид на жительство в Польше.

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