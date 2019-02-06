Майже 180 тис. українців мають посвідки на проживання у Польщі

Речник польского Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк поінформував, що у групі іноземців із дійсними дозволами на проживання у Польщі найбільше зростання відбулося серед:



громадян України – на майже 34 тис. осіб (до 179 тис. осіб);



громадян Білорусі – на 4,7 тис. осіб (до 20 тис. осіб);



громадян Індії – на 1,9 тис. осіб (до 8,8 тис. осіб);



громадян Грузії – на 1,3 тис. осіб (до 2,9 тис. осіб);



громадян В’єтнаму – на 0,7 тис. осіб (до 12,4 тис. осіб).



Найбільше (майже на 36 тис.) зросла кількість посвідок на тимчасове перебування (максимально до 3-х років), а також на постійне перебування (на 9 тис.).

Найчастішою метою перебування іноземців у Польщі є робота. Торік це була підстава для розгляду 73% справ. Крім того, 12% заявників хотіли залишитися у Польщі із родинних міркувань, а 10% – у зв’язку із навчанням.

Найбільше іноземців із дійсними дозволами на перебування є у Мазовєцькому воєводстві (114 тис. осіб), Малопольському (36 тис. осіб), Нижньосілезькому (31 тис. осіб), а також Великопольському воєводствах (28 тис. осіб).

Нагадаємо, приблизно 587 тис. іноземців з понад 170 держав сплачує страхові внески до Закладу соціального страхування (ZUS) у Польщі. Найбільшу групу застрахованих іноземців становлять громадяни України.