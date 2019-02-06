КИЕВ. 6 февраля. УНН. В 2018 году количество иностранцев с действительными видами на жительство в Польше увеличилось на 47 тыс. человек. Это на 12 тыс. меньше, чем в 2017 году, и на 7 тыс. меньше, чем в 2016 году. В частности, почти 180 тыс. украинцев имеют вид на жительство в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.