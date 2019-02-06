Почти 180 тыс. украинцев имеют вид на жительство в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В 2018 году количество иностранцев с действительными видами на жительство в Польше увеличилось на 47 тыс. человек. Это на 12 тыс. меньше, чем в 2017 году, и на 7 тыс. меньше, чем в 2016 году. В частности, почти 180 тыс. украинцев имеют вид на жительство в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Спикер польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк сообщил, что в группе иностранцев с действительными разрешениями на проживание в Польше наибольший рост произошел среди:
-
- граждан Украины - почти 34 тыс. человек (179 тыс. человек);
-
- граждан Беларуси - на 4,7 тыс. человек (до 20 тыс. человек);
-
- граждан Индии - на 1,9 тыс. человек (8,8 тыс. человек);
-
- граждан Грузии - на 1,3 тыс. человек (2,9 тыс. человек);
-
- граждан Вьетнама - на 0,7 тыс. человек (12,4 тыс. человек).
-
Больше всего (почти на 36 тыс.) возросло количество видов на временное пребывание (максимально до 3-х лет), а также на постоянное пребывание (на 9 тыс.).
Частой целью пребывания иностранцев в Польше есть работа. В прошлом году это было основание для рассмотрения 73% дел. Кроме того, 12% заявителей хотели остаться в Польше с родственных соображений, а 10% - в связи с обучением.
Больше всего иностранцев с действительными разрешениями на пребывание есть в Мазовецком воеводстве (114 тыс. человек), Малопольском (36 тыс. человек), Нижнесилезском (31 тыс. человек), а также Великопольском воеводствах (28 тыс. человек).
Напомним, примерно 587 тыс. иностранцев из более 170 государств уплачивает страховые взносы в Учреждение социального страхования (ZUS) в Польше. Наибольшую группу застрахованных иностранцев составляют граждане Украины.