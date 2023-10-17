У Польщі на виборах найбільше набирає керівна партія PiS: підрахували понад 99% голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За підсумками опрацювання даних голосування з 99,95% виборчих дільниць на парламентських виборах у Польщі, лідирує правляча партія "Право і справедливість" (PiS), але її підтримка знизилася до 35,39% голосів, пише УНН з посиланням на Rzeczpospolita
Деталі
Після опрацювання даних голосування з 99,95% виборчих дільниць ситуація наступна:
PiS - 35,39%
KO - 30,68%
Trzecia Droga - 14,41%
Nowa Lewica - 8,61%
Konfederacja - 7,16%
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Доповнення
Як повідомляв УНН, за підсумками опрацювання даних голосування з 90,8% виборчих дільниць на парламентських виборах у Польщі правляча партія "Право і справедливість" лідирувала з 36,6% голосів.
Контекст
15 жовтня в Польщі відбулися вибори до Сейму та Сенату, а також загальнонаціональний референдум. Згідно з опитуванням Ipsos, на виборах перемогла «Право і справедливість» (PiS), але якщо «Громадянська коаліція» (KO), «Третій шлях» (Trzecia Droga) і «Нові ліві» (Nowa Lewica) створять коаліцію, вони створять більшість і отримають владу.