В Польше на выборах больше всего набирает правящая партия PiS: подсчитали более 99% голосов

Детали

После обработки данных голосования с 99,95% избирательных участков ситуация следующая:

PiS - 35,39%

KO - 30,68%

Trzecia Droga - 14,41%

Nowa Lewica - 8,61%

Konfederacja - 7,16%

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Дополнение

Как сообщал УНН, по итогам обработки данных голосования с 90,8% избирательных участков на парламентских выборах в Польше правящая партия "Право и справедливость" лидировала с 36,6% голосов.

Контекст

15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат, а также общенациональный референдум. Согласно опросу Ipsos, на выборах победила "Право и справедливость" (PiS), но если "Гражданская коалиция" (KO), "Третий путь" (Trzecia Droga) и "Новые левые" (Nowa Lewica) создадут коалицию, они создадут большинство и получат власть.