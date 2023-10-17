В Польше на выборах больше всего набирает правящая партия PiS: подсчитали более 99% голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. По итогам обработки данных голосования с 99,95% избирательных участков на парламентских выборах в Польше, лидирует правящая партия "Право и справедливость" (PiS), но ее поддержка снизилась до 35,39% голосов, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
Детали
После обработки данных голосования с 99,95% избирательных участков ситуация следующая:
PiS - 35,39%
KO - 30,68%
Trzecia Droga - 14,41%
Nowa Lewica - 8,61%
Konfederacja - 7,16%
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Дополнение
Как сообщал УНН, по итогам обработки данных голосования с 90,8% избирательных участков на парламентских выборах в Польше правящая партия "Право и справедливость" лидировала с 36,6% голосов.
Контекст
15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат, а также общенациональный референдум. Согласно опросу Ipsos, на выборах победила "Право и справедливость" (PiS), но если "Гражданская коалиция" (KO), "Третий путь" (Trzecia Droga) и "Новые левые" (Nowa Lewica) создадут коалицию, они создадут большинство и получат власть.