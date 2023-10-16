Вибори в Польщі: опрацьовано дані з 90% дільниць, підтримка PiS продовжує знижуватись
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За підсумками опрацювання даних голосування з 90,8% виборчих дільниць на парламентських виборах у Польщі, лідирує правляча партія "Право і справедливість" (PiS), але її підтримка знизилася до 36,6% голосів, пише УНН з посиланням на Rzeczpospolita.
Деталі
Після опрацювання даних голосування з 90,8% виборчих дільниць ситуація наступна:
PiS - 36,6%
KO - 29,74%
Trzecia Droga - 14,48%
Nowa Lewica - 8,41%
Konfederacja - 7,21%
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Як повідомляв УНН, за підсумками опрацювання даних голосування з 50% виборчих дільниць на парламентських виборах у Польщі правляча партія "Право і справедливість" лідирувала з 38,3% голосів.
Контекст
15 жовтня в Польщі відбулися вибори до Сейму та Сенату, а також загальнонаціональний референдум. Згідно з опитуванням Ipsos, на виборах перемогла «Право і справедливість» (PiS), але якщо «Громадянська коаліція» (KO), «Третій шлях» (Trzecia Droga) і «Нові ліві» (Nowa Lewica) створять коаліцію, вони створять більшість і отримають владу.