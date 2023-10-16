Вибори в Польщі: опрацьовано дані з 50% дільниць, підтримка PiS знизилася до 38,3%

Деталі

За даними Національної виборчої комісії Польщі з 50,02% виборчих дільниць, після підрахунку 9 087 252 голосів, PiS лідирує з 38,32%, випереджаючи КО (27,81%), Trzecia Droga (14,37%), Nowa Lewica (8,23%) та Konfederacja (7,34%).

При цьому, як вказано, Дональд Туск перемагає у Варшаві проти усіх у списку PiS.

"Після підрахунку більше ніж півмільйона голосів в окрузі №19 Дональд Туск набрав більше голосів, ніж 39 кандидатів зі списку PiS разом узятих", - зазначає видання.

Доповнення

Як пише The Guardian, "вигляє, що правлячі в Польщі популісти рухаються до поразки на виборах, що стане одним із найзначніших політичних поворотів у Європі за останні роки, якщо екзит-поли, що показують перемогу опозиційної коаліції на чолі з Дональдом Туском, виявляться вірними".

Екзит-поли показали, що правляча партія «Право і справедливість» (PiS) отримала найбільшу кількість голосів, але "Громадянська коаліція" Туска разом із двома іншими опозиційними партіями повинна отримати шлях до парламентської більшості.

Туск, який був прем'єр-міністром Польщі в період з 2007 по 2014 рік, а потім на п'ять років став президентом Європейської ради, оголосив про перемогу майже відразу після закриття виборчих дільниць у неділю, заявивши, що PiS не має можливості претендувати на третій термін.

PiS посилила націоналістичну риторику у своїй кампанії та навіть, зазначає The Guardian, вступила в суперечку зі своїм сусідом, охопленим війною, Україною, попри величезну солідарність Польщі щодо допомоги Києву перед обличчям російського вторгнення.

"Хто б не переміг, сильна підтримка України з боку Польщі навряд чи зміниться", - вказує The Guardian.

Контекст

15 жовтня в Польщі відбулися вибори до Сейму та Сенату, а також загальнонаціональний референдум. Згідно з опитуванням Ipsos, на виборах перемогла «Право і справедливість» (PiS), але якщо «Громадянська коаліція» (KO), «Третій шлях» (Trzecia Droga) і «Нові ліві» (Nowa Lewica) створять коаліцію, вони створять більшість і отримають владу.