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Выборы в Польше: обработаны данные с 50% участков, поддержка PiS снизилась до 38,3%

Киев • УНН

 • 368392 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. По итогам обработки данных голосования с 50% избирательных участков на парламентских выборах в Польше 15 октября, лидирует правящая партия "Право и справедливость" (PiS), но ее поддержка снизилась до 38,3% голосов, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Выборы в Польше: обработаны данные с 50% участков, поддержка PiS снизилась до 38,3%

Детали

По данным Национальной избирательной комиссии Польши с 50,02% избирательных участков, после подсчета 9 087 252 голосов, PiS лидирует с 38,32%, опережая КО (27,81%), Trzecia Droga (14,37%), Nowa Lewica (8,23%) и Konfederacja (7,34%).

При этом, как указано, Дональд Туск побеждает в Варшаве против всех в списке PiS.

"После подсчета более полумиллиона голосов в округе №19 Дональд Туск набрал больше голосов, чем 39 кандидатов из списка PiS вместе взятых", - отмечает издание.

Дополнение

Как пишет The Guardian, "похоже, что правящие в Польше популисты движутся к поражению на выборах, что станет одним из самых значительных политических поворотов в Европе за последние годы, если экзит-полы, показывающие победу оппозиционной коалиции во главе с Дональдом Туском, окажутся верными".

Экзит-полы показали, что правящая партия «Право и справедливость» (PiS) получила наибольшее количество голосов, но "Гражданская коалиция" Туска вместе с двумя другими оппозиционными партиями должна получить путь к парламентскому большинству.

Туск, который был премьер-министром Польши в период с 2007 по 2014 год, а затем на пять лет стал президентом Европейского совета, объявил о победе почти сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье, заявив, что PiS не имеет возможности претендовать на третий срок.

PiS усилила националистическую риторику в своей кампании и даже, отмечает The Guardian, вступила в спор со своим соседом, охваченным войной, Украиной, несмотря на огромную солидарность Польши в отношении помощи Киеву перед лицом российского вторжения.

"Кто бы ни победил, сильная поддержка Украины со стороны Польши вряд ли изменится", - указывает The Guardian.

Контекст

15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат, а также общенациональный референдум. Согласно опросу Ipsos, на выборах победила «Право и справедливость» (PiS), но если «Гражданская коалиция» (KO), «Третий путь» (Trzecia Droga) и «Новые левые» (Nowa Lewica) создадут коалицию, они создадут большинство и получат власть.

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