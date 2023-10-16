Выборы в Польше: обработаны данные с 90% участков, поддержка PiS продолжает снижаться
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. По итогам обработки данных голосования с 90,8% избирательных участков на парламентских выборах в Польше, лидирует правящая партия "Право и справедливость" (PiS), но ее поддержка снизилась до 36,6% голосов, пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
Детали
После обработки данных голосования с 90,8% избирательных участков ситуация следующая:
PiS - 36,6%
KO - 29,74%
Trzecia Droga - 14,48%
Nowa Lewica - 8,41%
Konfederacja - 7,21%
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Как сообщал УНН, по итогам обработки данных голосования с 50% избирательных участков на парламентских выборах в Польше правящая партия "Право и справедливость" лидировала с 38,3% голосов.
Контекст
15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат, а также общенациональный референдум. Согласно опросу Ipsos, на выборах победила «Право и справедливость» (PiS), но если «Гражданская коалиция» (KO), «Третий путь» (Trzecia Droga) и «Новые левые» (Nowa Lewica) создадут коалицию, они создадут большинство и получат власть.