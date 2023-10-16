Выборы в Польше: обработаны данные с 90% участков, поддержка PiS продолжает снижаться

Детали

После обработки данных голосования с 90,8% избирательных участков ситуация следующая:

PiS - 36,6%

KO - 29,74%

Trzecia Droga - 14,48%

Nowa Lewica - 8,41%

Konfederacja - 7,21%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Моравецкий заявил о готовности сформировать новое правительство Польши по итогам выборов

Как сообщал УНН, по итогам обработки данных голосования с 50% избирательных участков на парламентских выборах в Польше правящая партия "Право и справедливость" лидировала с 38,3% голосов.

Контекст

15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат, а также общенациональный референдум. Согласно опросу Ipsos, на выборах победила «Право и справедливость» (PiS), но если «Гражданская коалиция» (KO), «Третий путь» (Trzecia Droga) и «Новые левые» (Nowa Lewica) создадут коалицию, они создадут большинство и получат власть.