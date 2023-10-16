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У Польщі оприлюднили попередні результати референдуму, який провалився

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Виборча комісія Польщі оприлюднила попередні результати відповідей на референдумі, організованому польською владою одночасно з парламентськими виборами. У референдумі взяла участь недостатня кількість виборців для того, аби його результати були обов’язковими. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт виборчої комісії Польщі та Rzeczpospolita. 

У Польщі оприлюднили попередні результати референдуму, який провалився

Деталі

Кожен громадянин, який брав участь у недільному голосуванні до Сейму та Сенату, міг відмовитися від отримання бюлетеня для участі в референдумі (як і будь-якої іншої картки для голосування). Участь у референдумі полягала у відповідях на чотири запитання.

На питання щодо продажу держактивів іноземним компаніям, що може призвести до втрати контролю над стратегічними галузями економіки, 96,55% висловилися проти.

Також поляки виступили проти підвищення пенсійного віку до 67 років для чоловіків і жінок. "За" висловилися тільки 5,16 % поляків.

На запитання про демонтаж паркану на кордону з білоруссю проти висловились 96,10% поляків.
Крім того, 96,91% опитаних виявились проти прийому Польщею нелегальних мігрантів.

Згідно з опитуваннями, явка на референдумі склала 40%, а це означає, що він не має обов'язкової сили.

Доповнення

За підсумками опрацювання даних голосування з 50% виборчих дільниць на парламентських виборах у Польщі 15 жовтня, лідирує правляча партія "Право і справедливість" (PiS), але її підтримка знизилася до 38,3% голосів. 

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