У Польщі оприлюднили попередні результати референдуму, який провалився
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Виборча комісія Польщі оприлюднила попередні результати відповідей на референдумі, організованому польською владою одночасно з парламентськими виборами. У референдумі взяла участь недостатня кількість виборців для того, аби його результати були обов’язковими. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт виборчої комісії Польщі та Rzeczpospolita.
Деталі
Кожен громадянин, який брав участь у недільному голосуванні до Сейму та Сенату, міг відмовитися від отримання бюлетеня для участі в референдумі (як і будь-якої іншої картки для голосування). Участь у референдумі полягала у відповідях на чотири запитання.
На питання щодо продажу держактивів іноземним компаніям, що може призвести до втрати контролю над стратегічними галузями економіки, 96,55% висловилися проти.
Також поляки виступили проти підвищення пенсійного віку до 67 років для чоловіків і жінок. "За" висловилися тільки 5,16 % поляків.
На запитання про демонтаж паркану на кордону з білоруссю проти висловились 96,10% поляків.
Крім того, 96,91% опитаних виявились проти прийому Польщею нелегальних мігрантів.
Згідно з опитуваннями, явка на референдумі склала 40%, а це означає, що він не має обов'язкової сили.
Доповнення
За підсумками опрацювання даних голосування з 50% виборчих дільниць на парламентських виборах у Польщі 15 жовтня, лідирує правляча партія "Право і справедливість" (PiS), але її підтримка знизилася до 38,3% голосів.