В Польше обнародовали предварительные результаты провалившегося референдума
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Избирательная комиссия Польши обнародовала предварительные результаты ответов на референдуме, организованном польскими властями одновременно с парламентскими выборами. В референдуме приняло участие недостаточное количество избирателей для того, чтобы его результаты были обязательными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт избирательной комиссии Польши и Rzeczpospolita.
Детали
Каждый гражданин, принимавший участие в воскресном голосовании в Сейм и Сенат, мог отказаться от получения бюллетеня для участия в референдуме (как и любой другой карточки для голосования). Участие в референдуме заключалось в ответах на четыре вопроса.
На вопрос о продаже госактивов иностранным компаниям, что может привести к потере контроля над стратегическими отраслями экономики, 96,55% высказались против.
Также поляки выступили против повышения пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин. "За" высказались только 5,16 % поляков.
На вопрос о демонтаже забора на границе с Беларусью против высказались 96,10% поляков.
Кроме того, 96,91% опрошенных оказались против приема Польшей нелегальных мигрантов.
Согласно опросам, явка на референдуме составила 40%, а это означает, что он не имеет обязательной силы.
Дополнение
По итогам обработки данных голосования с 50% избирательных участков на парламентских выборах в Польше 15 октября, лидирует правящая партия "Право и справедливость" (PiS), но её поддержка снизилась до 38,3% голосов.