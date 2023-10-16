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В Польше обнародовали предварительные результаты провалившегося референдума

Киев • УНН

 • 743884 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Избирательная комиссия Польши обнародовала предварительные результаты ответов на референдуме, организованном польскими властями одновременно с парламентскими выборами. В референдуме приняло участие недостаточное количество избирателей для того, чтобы его результаты были обязательными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт избирательной комиссии Польши и Rzeczpospolita. 

В Польше обнародовали предварительные результаты провалившегося референдума

Детали

Каждый гражданин, принимавший участие в воскресном голосовании в Сейм и Сенат, мог отказаться от получения бюллетеня для участия в референдуме (как и любой другой карточки для голосования). Участие в референдуме заключалось в ответах на четыре вопроса.

На вопрос о продаже госактивов иностранным компаниям, что может привести к потере контроля над стратегическими отраслями экономики, 96,55% высказались против.

Также поляки выступили против повышения пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин. "За" высказались только 5,16 % поляков.

На вопрос о демонтаже забора на границе с Беларусью против высказались 96,10% поляков.
Кроме того, 96,91% опрошенных оказались против приема Польшей нелегальных мигрантов.

Согласно опросам, явка на референдуме составила 40%, а это означает, что он не имеет обязательной силы.

Дополнение

По итогам обработки данных голосования с 50% избирательных участков на парламентских выборах в Польше 15 октября, лидирует правящая партия "Право и справедливость" (PiS), но её поддержка снизилась до 38,3% голосов. 

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