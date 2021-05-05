У поліції зацікавились інформацією про напад охорони репера Басти на українця

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"Ми зараз перевіряємо інформацію. Наразі нам не надходили повідомлення по даній ситуації", - повідомили УНН в поліції.

Деталі

Так, громадський активіст Сергій Стерненко напередодні повідомив, що охорона Басти, який раніше гастролював в тимчасово окупованому Криму, в столиці намагалася побити українця, який запитав у нього про виступи на півострові. Активіст також оприлюднив відповідний відеозапис.

Варто зазначити, що у Києві на 25 та 26 червня заплановані виступи репера.

Довідково

Так, в 2017 році стало відомо про заборону російському реперу Басти в'їзду на територію України.



Зазначимо зокрема, що того ж року артист давав концерти на території тимчасово окупованої АРК.



Однак 31 серпня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо зняття заборони в’їзду на територію країни та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка (Басти). Тобто за поданням СБУ відповідним наказом МКІП від 16 вересня Василя Вакуленка було виключено з переліку.



