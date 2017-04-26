СБУ дозволила в'їзд реперу "Баста", попри його концерт в окупованому Криму

СБУ дозволили російському реперу "Баста" (Василь Вакуленко) приїзд до Києва, попри його концерти в окупованому Криму. Згідно постанови СБУ від 20.04.17 - рішення, щодо заборони на в'їзд громадянину РФ Василю Вакуленку, більш відомому, як репер "Баста" не приймалось. Зазначимо, що в серпні 2015 року, репер "Баста" дав концерт в окупованій Ялті, що може слугувати підставою для заборони в'їзду на територію Україні реперу, який даватиме концерт в Києві 17 червня.

Нагадаємо, СБУ заборонила в'їзд в Україну Ю.Самойловій на три роки.