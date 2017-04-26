СБУ разрешила въезд рэперу "Баста", несмотря его концерт в оккупированном Крыму

СБУ позволили российскому рэперу "Баста" (Василий Вакуленко) приезд в Киев, несмотря на его концерты в оккупированном Крыму. Согласно постановлению СБУ от 20.04.17 - решение, о запрете на въезд гражданину РФ Василию Вакуленко, более известном, как рэпер "Баста" не принималось. Отметим, что в августе 2015 года, рэпер "Баста" дал концерт в оккупированной Ялте, что может служить основанием для запрета въезда на территорию Украины рэперу, который будет давать концерт в Киеве 17 июня.

Напомним, СБУ запретила въезд в Украину Ю.Самойловий на три года.