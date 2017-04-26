СБУ разрешила въезд рэперу "Баста", несмотря его концерт в оккупированном Крыму

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31986 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99312 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150939 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114275 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115105 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111687 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103668 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106882 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103420 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152234 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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СБУ разрешила въезд рэперу "Баста", несмотря его концерт в оккупированном Крыму

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КИИВ.26 апреля. УНН. СБУ позволили российскому рэперу "Баста" (Василий Вакуленко) приезд в Киев, несмотря на его концерты в оккупированном Крыму. Передает УНН со ссылкой на соответствующее постановление СБУ.

СБУ позволили российскому рэперу "Баста" (Василий Вакуленко) приезд в Киев, несмотря на его концерты в оккупированном Крыму. Согласно постановлению СБУ от 20.04.17 - решение, о запрете на въезд гражданину РФ Василию Вакуленко, более известном, как рэпер "Баста" не принималось. Отметим, что в августе 2015 года, рэпер "Баста" дал концерт в оккупированной Ялте, что может служить основанием для запрета въезда на территорию Украины рэперу, который будет давать концерт в Киеве 17 июня.

Напомним, СБУ запретила въезд в Украину Ю.Самойловий на три года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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