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В полиции заинтересовались информацией о нападении охраны рэпера Басты на украинца

В полиции заинтересовались информацией о нападении охраны рэпера Басты на украинца

Киев  •  УНН

 • 26655 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Правоохранители проверяют распространенную в сети информацию об охране российского рэпера Басты, которая в Киеве пыталась побить украинца. Однако по состоянию на 16:00 сообщений об упомянутом правонарушении не поступало. Об этом УНН сообщили в столичной полиции.

Цитата:

"Мы сейчас проверяем информацию. Пока нам не поступали сообщения по данной ситуации", - сообщили в полиции.

Детали

Так, общественный активист Сергей Стерненко накануне сообщил, что охрана Басты, который ранее гастролировал во временно оккупированном Крыму, в столице пыталась побить украинца, который спросил его о выступлениях на полуострове. Активист также обнародовал соответствующую видеозапись.

Стоит отметить, что в Киеве на 25 и 26 июня запланировано выступления рэпера.

Справка

Так, в 2017 году стало известно о запрете российскому рэперу Басте въезда на территорию Украины.

Отметим в частности, что в том же году артист давал концерты на территории временно оккупированной АРК.

Однако 31 августа 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию страны и исключения из Перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (Басты). То есть по представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из перечня.

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