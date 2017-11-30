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Заборона на в'їзд в Україну: скасували концерт "Басти"

Київ • УНН

 • 15339 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Запланований на перше грудня концерт російського репера "Баста", був скасований у зв'язку з забороною на в'їзд на територію України, передає УНН з посиланням на Іnstagram виконавця.

"Концерт Басти в Києві відмінено у зв'язку із забороною в'їзду на територію України. Придбані раніше квитки можна здати в концертних касах," - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня, концерт російського репера Василя Вакуленко ("Басти") в Одесі був скасований з невідомих причин.

Українські Національні Новини

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