Заборона на в'їзд в Україну: скасували концерт "Басти"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Запланований на перше грудня концерт російського репера "Баста", був скасований у зв'язку з забороною на в'їзд на територію України, передає УНН з посиланням на Іnstagram виконавця.
"Концерт Басти в Києві відмінено у зв'язку із забороною в'їзду на територію України. Придбані раніше квитки можна здати в концертних касах," - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 червня, концерт російського репера Василя Вакуленко ("Басти") в Одесі був скасований з невідомих причин.