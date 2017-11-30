Заборона на в'їзд в Україну: скасували концерт "Басти"

"Концерт Басти в Києві відмінено у зв'язку із забороною в'їзду на територію України. Придбані раніше квитки можна здати в концертних касах," - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня, концерт російського репера Василя Вакуленко ("Басти") в Одесі був скасований з невідомих причин.