У Північній Кароліні розбився літак морської піхоти США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Штурмовик AV-8B Harrier 2-ї повітряної ескадрильї Корпусу морської піхоти США зазнав аварії недалеко від міста Хевлок в штаті Північна Кароліна. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт військово-морського інституту США.
Пілот зміг успішно катапультуватися. Його доставили в медичний центр Carolina East в Нью-Берні для подальшого обстеження.
Як повідомив телеканалу ABC начальник з надзвичайних ситуацій округу Крейвен Стенлі Кайт, в результаті аварії штурмовика почалася пожежа, він був погашений.
Даних про жертви і постраждалих серед осіб цивільного населення не надходило. Військові оточили місце аварії літака. Причини інциденту не називаються.
Нагадаємо, винищувач ВПС США F-16, що розбився в четвер недалеко від авіабази в Каліфорнії, ніс на борту боєприпаси, призначені для виконання завдань, поставлених американо-канадським Об'єднаним командуванням аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).