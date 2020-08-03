У Південній Кореї через сильні дощі шість людей загинули і вісім пропали безвісти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Кількість жертв повеней і зсувів, викликаних в Республіці Корея сильними дощами, склала шість осіб, ще вісім вважаються зниклими без вести. Про це повідомив у понеділок центральний штаб по боротьбі зі стихійними лихами, надзвичайними ситуаціями та катастрофами, передає УНН із посиланням на Yonhap.

За його даними, в провінціях Кьонгідо і Чхунчхон-Пукто три людини загинули в результаті розливу річок, ще троє стали жертвами зсувів.

Влада Республіки Корея 2 серпня оголосила в країні найвищий, третій рівень реагування на надзвичайні ситуації.

За розпорядженням адміністрації Сеула закрито рух по ряду шосе і мостів через небезпеку їх підтоплення в результаті розливу річки Ханган, аналогічні обмеження введені в ряді інших регіонів.

Як повідомляв УНН, від початку року на водоймах в Україні загинуло близько 800 людей.

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