Від початку року на водоймах загинуло близько 800 людей

“За оперативними даними, станом на 2 серпня на водних об’єктах України від початку року загинуло близько 800 осіб, з них майже 80 — діти. Врятовано близько 250 людей, у тому числі понад 30 дітей”, — йдеться у повідомленні.

“На жаль, статистика свідчить про те, що громадяни нехтуючи правилами безпеки, ставлять під загрозу не лише своє життя, а й життя своїх дітей. Адже дорослі, у першу чергу, відповідальні за те, аби малеча була поінформована та навчена правилам безпеки, зокрема, біля водойм”, — повідомили у пресцентрі служби.

Зазначається, що напередодні вихідних рятувальники провели превентивні заходи з метою профілактики виникнення трагічних подій на воді, зокрема у Донецькій, Полтавській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, наприкінці липня у ДСНС відзвітували за перше півріччя. Так, кількість пожеж збільшилась втричі, а число НС зменшилось на 40%.