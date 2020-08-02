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С начала года на водоемах погибло около 800 человек

С начала года на водоемах погибло около 800 человек

Киев  •  УНН

 • 8401 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. С начала 2020 года спасатели зафиксировали уже около 800 случаев гибели граждан на водных объектах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“По оперативным данным, по состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 — дети. Спасено около 250 человек, в том числе более 30 детей”, — говорится в сообщении.

“К сожалению, статистика свидетельствует о том, что граждане пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Ведь взрослые, в первую очередь, ответственны за то, чтобы дети были проинформированы и обучены правилам безопасности, в частности, у водоемов”, — сообщили в пресс-центре службы.

Отмечается, что накануне выходных спасатели провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических событий на воде, в частности в Донецкой, Полтавской и Хмельницкой областях.

Напомним, в конце июля в ГСЧС отчитались за первое полугодие. Так, количество пожаров увеличилось втрое, а число ЧС уменьшилось на 40%.

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