В Южной Корее из-за сильных дождей шесть человек погибли и восемь пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Число жертв наводнений и оползней, вызванных в Республике Корея сильными дождями, составило шесть человек, еще восемь считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил в понедельник центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, передает УНН со ссылкой на Yonhap.
По его данным, в провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Пукто три человека погибли в результате разлива рек, еще трое стали жертвами оползней.
Власти Республики Корея 2 августа объявила в стране высокий, третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.
По распоряжению администрации Сеула закрыто движение по ряду шоссе и мостов из-за опасности их подтопления в результате разлива реки Ханган, аналогичные ограничения введены в ряде других регионов.
Как сообщал УНН, с начала года на водоемах в Украине погибло около 800 человек.