У Підмосков'ї знайшли тіло співзасновника гурту "Звуки Му"

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Вранці 27 березня в Московській області знайшли тіло 68-річного музиканта і журналіста Олександра Липницького, який потонув, провалившись під лід на Москві-річці. Про це повідомила режисер і продюсер Липницького Лада Раскольникова, пише УНН.

Деталі

Увечері 25 березня Олександр Липницький відправився на прогулянку, взявши з собою собаку і лижі. Через деякий час, як повідомив музичний критик Артемій Троїцький, Липницький потонув, катаючись на лижах по льоду на Москві-річці. Троїцький припускав, що спершу під лід провалилася собака, а музикант спробував її врятувати і в результаті сам пішов під лід. 26 березня тіло лабрадора Липницького прибило до берега. За заявою дружини музиканта Інни Липницької водолази обстежили дно річки, також Липницького шукали на березі.

Довідково

Олександр Липницький - один із засновників рок-гурту "Звуки Му", де з 1980-го він виступав як бас-гітарист. Крім цього він брав участь в гуртах "Грона Виноградово" і "Відлуння Му". Липницький відомий як автор документальних фільмів про російський рок, в тому числі про Віктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Олександра Башлачова, Петра Мамонова, Майка Науменка, Сергія Курьохіна. У 2000-х роках на телеканалі "Ностальгія" виходила його програма про рок "Ялинова субмарина".

Додамо

На 73-му році життя помер реггі-виконавець і засновник групи The Wailers Банні Уейлер.

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