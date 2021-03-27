В Подмосковье нашли тело соучредителя группы "Звуки Му"

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47091 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65476 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108425 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144094 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195276 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193268 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279380 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327253 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157857 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143150 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Подмосковье нашли тело соучредителя группы "Звуки Му"

В Подмосковье нашли тело соучредителя группы "Звуки Му"

Киев  •  УНН

 • 19438 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Утром 27 марта в Московской области нашли тело 68-летнего музыканта и журналиста Александра Липницкого, который утонул, провалившись под лед на Москве-реке. Об этом сообщила режиссер и продюсер Липницкого Лада Раскольникова, пишет УНН.

Детали

Вечером 25 марта Александр Липницкий отправился на прогулку, взяв с собой собаку и лыжи. Через некоторое время, как сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий, Липницкий утонул, катаясь на лыжах по льду на Москве-реке. Троицкий предполагал, что сначала под лед провалилась собака, а музыкант попытался ее спасти и в результате сам ушел под лед. 26 марта тело лабрадора Липницкого прибило к берегу. По заявлению жены музыканта Инны Липницкой водолазы обследовали дно реки, также Липницкого искали на берегу.

Справка

Александр Липницкий - один из основателей рок-группы "Звуки Му", где с 1980-го он выступал как бас-гитарист. Кроме этого он участвовал в группах "Гроздья Виноградово" и "Эхо Му". Липницкий известен как автор документальных фильмов про русский рок, в том числе о Викторе Цое, Борисе Гребенщикове, Александре Башлачеве, Петре Мамонове, Майке Науменко, Сергее Курехине. В 2000-х годах на телеканале "Ностальгия" выходила его программа о роке "Еловая субмарина".

Добавим

На 73-м году жизни умер регги-исполнитель и основатель группы The Wailers Банни Уэйлер.

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