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"На будівельному ринку по вулиці Радянська, будинок 115б, у двоповерховому магазині розпочалася пожежа, її площа складає 750 квадратних метрів. Вогнем охоплено будову по всій площі. Загрози переходу вогню немає", - повідомили в екстрених службах рф.

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Водночас у пресслужбі гу мнс росії в московській області поінформували, що пожежа охоплює 400 кв.м. Інформації про постраждалих немає. За даними місцевих ЗМІ, спалахнув павільйон з лакофарбовими виробами.

Нагадаємо

25 серпня аеропорти внуково і домодєдово у московській області росії призупинили роботу і тимчасово не приймають літаки. Очевидці повідомляли про звуки вибухів щонайменше у трьох російських областях у тульській, калужській та московській.