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В подмосковном Нахабино произошел пожар: горел строительный магазин

Киев • УНН

 • 520519 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В российском поселке Нахабино в пятницу произошел пожар на строительном рынке площадью 750 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"На строительном рынке по улице Советская, дом 115б, в двухэтажном магазине начался пожар, его площадь составляет 750 квадратных метров. Огнем охвачено строение по всей площади. Угрозы перехода огня нет", - сообщили в экстренных службах рф.

Детали

В то же время, в пресс-службе гу мчс россии в московской области сообщили, что пожар охватывает 400 кв.м. Информации о пострадавших нет. По данным местных СМИ, вспыхнул павильон с лакокрасочными изделиями.

Напомним

25 августа аэропорты внуково и домодедово в московской области россии приостановили работу и временно не принимают самолеты. Очевидцы сообщали о звуках взрывов по меньшей мере в трех российских областях в тульской, калужской и московской.

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