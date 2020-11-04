У Первомайську 79-річна жінка впала в яму на прибудинковій території

"Подія сталася 4 листопада у місті Первомайськ. Пенсіонерці стало зле й вона випадково впала до ями на прибудинковій території. Рятувальники спустились до бабусі, яка знаходилась у ямі глибиною 2 метри, обв’язали її рятувальною мотузкою та обережно підняли назовні, де передали медикам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Овруч на Житомирщині чоловік застряг на глибині 2-ох метрів в автомобільних шинах, з яких був побудований колодязь. Рятувальники витягнули його та вивільнили кінцівки потерпілого.