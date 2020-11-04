В Первомайске 79-летняя женщина упала в яму на придомовой территории

"Событие произошло 4 ноября в городе Первомайск. Пенсионерке стало плохо и она случайно упала в яму на придомовой территории. Спасатели спустились к бабушке, которая находилась в яме глубиной 2 метра, обвязали ее спасательной веревкой и осторожно подняли наружу, где передали медикам", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Овруч Житомирской человек застрял на глубине 2-х метров в автомобильных шинах, из которых был построен колодец. Спасатели вытащили его и освободили конечности пострадавшего.