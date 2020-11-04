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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 25653 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 51182 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91092 просмотра

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4 марта, 09:55 • 98551 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102762 просмотра

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В Первомайске 79-летняя женщина упала в яму на придомовой территории

В Первомайске 79-летняя женщина упала в яму на придомовой территории

Киев  •  УНН

 • 11691 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В городе Первомайск 79-летняя женщина упала в яму глубиной два метра, ее доставали спасатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Событие произошло 4 ноября в городе Первомайск. Пенсионерке стало плохо и она случайно упала в яму на придомовой территории. Спасатели спустились к бабушке, которая находилась в яме глубиной 2 метра, обвязали ее спасательной веревкой и осторожно подняли наружу, где передали медикам", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Овруч Житомирской человек застрял на глубине 2-х метров в автомобильных шинах, из которых был построен колодец. Спасатели вытащили его и освободили конечности пострадавшего.

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