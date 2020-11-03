На Житомирщині чоловік застряг у колодязі на глибині 2 метри, викликали рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У місті Овруч на Житомирщині чоловік застряг на глибині 2-ох метрів в автомобільних шинах, з яких був побудований колодязь. Рятувальники витягнули його та вивільнили кінцівки потерпілого. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
"Сьогодні до Служби порятунку "101" м. Овруч надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її сусід знаходиться в колодязі та просить про допомогу. Він застряг на глибині близько 2 м в автомобільних шинах, з яких був побудований колодязь", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники спочатку розкопали та витягнули дві шини. Потім за допомогою бензоріза зрізали труби і дістали ще одну. Ноги 55-річного потерпілого затисло в четвертій шині, рятувальники вивільнили кінцівки підручними засобами. Після події чоловіка оглянули медики.
Нагадаємо, на Донеччині чоловік внаслідок погіршення самопочуття не зміг вибратися з 17-метрового колодязя, його діставали рятувальники.