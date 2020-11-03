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В Житомирской области мужчина застрял в колодце на глубине 2 метра, вызвали спасателей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В городе Овруч Житомирской области мужчина застрял на глубине 2-х метров в автомобильных шинах, из которых был построен колодец. Спасатели вытащили его и освободили конечности пострадавшего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Сегодня в Службу спасения "101" г. Овруч поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сосед находится в колодце и просит о помощи. Он застрял на глубине около 2 м в автомобильных шинах, из которых был построен колодец", - говорится в сообщении.

Спасатели сначала раскопали и извлекли две шины. Затем с помощью бензореза срезали трубы и достали еще одну. Ноги 55-летнего пострадавшего зажало в четвертой шине, спасатели высвободили конечности подручными средствами. После происшествия мужчину осмотрели медики.

Напомним, в Донецкой области мужчина в результате ухудшения самочувствия не смог выбраться из 17-метрового колодца, его доставали спасатели.

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